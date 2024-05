Morre atriz Susan Buckner, de 'Grease', aos 72 anos

A atriz Susan Buckner, estrela do filme Grease, morreu aos 72 anos. A família da artista revelou que ela faleceu pacificamente cercada por entes queridos em Miami, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (2), de acordo com o jornal Deadline. A morte foi noticiada por veículos de imprensa nesta terça-feira (7).

Susan Buckner alcançou o estrelato em 1977, ao interpretar Patty Simcox, amiga da líder de torcida Sandy, personagem de Olivia Newton-John no famoso filme musical.

Em toda a carreira, Susan apareceu em vários programas de televisão e filmes, incluindo os de variedades como The Mac Davis Show, Sonny and Cher e The Brady Bunch Variety Hour. Ela também foi concorrente do Miss América, representando o estado de Washington em 1972.

Susan deixa o filho Adam Josephs, a filha Samantha Mansfield, os netos Oliver, Riley, Abigail e Ruby, a irmã Linda, a nora Noel Josephs, o genro Adam Mansfield e parceiro de longa data, Al.