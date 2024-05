Filme Uma Ideia de Você foi baseado no namoro de Harry Styles e Olivia Wilde? Entenda

Os rumores de que o filme "Uma Ideia de Você", inspirado em livro de mesmo nome, é baseado numa fanfic de Harry Styles nunca foram confirmados pela autora Robinne Lee. No entanto, após o lançamento do filme na última quinta-feira (2), na Prime Video, diversos internautas apontaram as semelhanças entre a história do astro Hayes Campbell, interpretado por Nicholas Galitzine, e a do cantor britânico Harry Styles.

Na obra, Hayes se apaixona por Solène, uma mãe de 40 anos, após encontrá-la no backstage de um show da boyband August Moon no Coachella, festival que ocorre nos Estados Unidos. Os dois possuem mais de 10 anos de diferença, o que também ocorreu quando Harry, de 30 anos, namorou a atriz estadunidense Olivia Wilde, de 40 anos.

Ao longo da trama, ocorrem dramas relacionados à diferença de idade de Hayes e Solène. Os dois chegam a viajar pela Europa, mas tentam manter a relação o mais privada possível, mas a mídia expõe o relacionamento, causando a separação dos dois.

Escritora nega fanfic sobre Harry Styles

Apesar de muitos internautas insistirem que a história é baseada em uma fanfic de Harry Styles, a escritora Robinne Lee negou, ficando chateada por assumirem essa relação.

"Assumir que um romance com uma celebridade ficcional deve ser baseado em uma celebridade da vida real, nesse caso a internet decidiu que seria Harry Styles, é sem imaginação na melhor das hipóteses e sexista na pior", disse em entrevista à Vogue.

Segundo Lee, ela se inspirou em Harry apenas por descobrir que ele gostava de mulheres mais velhas, mas que ele não foi a única sementinha para o personagem. Nessa lista também estão: o ator Eddie Redmayne, o príncipe Harry, o marido dela e ex-namorados.

"Vi o rosto desse garoto que nunca havia prestado atenção, e ele era tão perfeito. Passei algumas horas pesquisando sobre quem ele era e descobri que ele costumava namorar mulheres mais velhas. Então a semente foi plantada". Robinne Lee Escritora

"Hayes é meu cara dos sonhos. Ele é como o encontro do Príncipe Harry com Harry Styles. Era importante criar alguém que fosse novo e original, e não a imitação de má qualidade dele (Harry Styles), que não conheço muito bem", declarou ao Buzzfeed UK.

Confira lista de semelhanças

Quais as semelhanças entre Harry Styles e Hayes Campbell? Dentre os detalhes parecidos entre o dono do hit "Sign of the Times" e o personagem, os fãs apontaram o estilo das tatuagens, e o fato de ambos serem britânicos e namorarem uma estadunidense.

Além disso, o figurino de Hayes lembra as roupas usadas por Harry, com a blusa branca enrolada, os anéis, o uso de cardigã nas ruas.

Na história, Hayes também tem um passado parecido com o de Harry, expondo que os pais se divorciaram quando ele era pequeno e que a mãe se casou de novo.

Por fim, também os internautas fizeram um paralelo entre a performance e entrevista de Hayes no The Graham Norton Show com a de Harry.