Com Anne Hathaway no elenco, filme ‘Uma Ideia de Você’ já está disponível no streaming

O filme “Uma Ideia de Você” já está disponível no Prime Video, a partir desta quinta-feira (2). O longa-metragem é baseado no livro de mesmo nome da autora americana Robinne Lee, que criou a história inspirada no cantor Harry Styles.

Veja trailer

“Uma Ideia de Você” conta a história da personagem Solène Marchand, papel da atriz Anne Hathaway, proprietária de uma galeria de arte, que está relutante em levar a filha para o Coachela para assistir ao show de sua banda favorita, August Moon. Eventualmente, ela acaba topando, sem imaginar que se envolveria com um dos integrantes do grupo, Hayes Campbell, papel de Nicholas Galitzine, 16 anos mais novo do que ela.

Devido à diferença de idade, o casal logo vira alvo de fofocas maldosas por parte de fãs, da mídia e dos próprios colegas de banda de Hayes.

“Eu tenho muita curiosidade em entender o que leva uma pessoa a diminuir outra com base em idade, gênero ou qualquer outro fator. Meu interesse enquanto pessoa é me sentir feliz pelos outros, não o contrário”, disse Anne em entrevista à “Folha de S. Paulo”.

“Me sinto sortuda por chegar aos 41 realizada na minha carreira, mas me preocupo com o fato de nem todas poderem dizer isso. Por isso me orgulho de fazer um filme que apresenta um novo arquétipo feminino, o da mãe que não está lá apenas para dar carinho, mas como uma pessoa completa”, completou ela, sobre o tema etarismo.

“Uma Ideia de Você" tem direção de Michael Showalter.