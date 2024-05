Christina Rocha tem saída do SBT anunciada pela emissora; veja a nota

A apresentadora Christina Rocha, conhecida pelo programa 'Casos de Família', deixou o SBT nesta quinta-feira (2), segundo notícia confirmada pela própria emissora. A informação foi divulgada por meio de um comunicado à imprensa e ao público.

O encerramento do contrato, conforme aponta a nota, foi feito em comum acordo entre as duas partes. Christina foi contratada pela primeira vez no SBT em 1981.

Além do sucesso com 'Casos de Família', a apresentadora ainda comandou programas como 'Show da Tarde', 'A Mulher nas Olimpíadas', 'Sessão Passatempo', 'Alô Christina', entre outros.

"Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada", reforçou o comunicado, pontuando que ambas as partes estavam cientes.

Já agora em 2024, Christina estava no comando do 'Tá na Hora', após cerca de 15 anos encabeçando o 'Casos de Família' e de torná-lo um dos principais produtos da emissora de Silvio Santos.

Confira a nota completa:

"A assessoria de comunicação informa que o SBT e a apresentadora Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre as partes. Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada.

Christina Rocha iniciou sua trajetória no meio artístico como modelo. Sua beleza e carisma chamaram atenção de Wilton Franco, que a convidou para participar de filmes com Os Trapalhões. Em seguida, Christina chega à televisão no programa Aqui e Agora, da extinta TV Tupi, e em 1980, transforma-se em O Povo na TV, na TVS Rio.

Já no SBT, a partir de 1981, Christina comandou diversas atrações em diferentes gêneros de programação como games, variedades, linha de shows, esporte e jornalismo. Dentre alguns programas que comandou, destacam-se Show da Tarde, A Mulher nas Olimpíadas, Musicamp, Sessão Passatempo com O Preço Certo, Aqui Agora, Alô Christina, Fantasia, além de participações como repórter.

Em 2009, Christina tem a missão de reformular e comandar a nova fase do Casos de Família, imprimindo sua marca e tornando o programa um grande sucesso da grade vespertina do SBT, permanecendo quase 15 anos. Em 2024, Christina comandou o Tá na Hora".