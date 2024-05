Maya Massafera confirma mudança de gênero e mostra certidão de nascimento

A influenciadora e produtora de moda Maya Massafera, de 43 anos, confirmou a mudança de gênero e revelou a nova certidão de nascimento em publicação no Instagram nesta quinta-feira (2). Ela compartilhou imagens do documento e recebeu o apoio de fãs nas redes sociais.

"Maya Massafera", diz a legenda do post, com o recorte da certidão mostrando a informação de gênero do sexo feminino. Fãs e amigos de Maya deixaram diversos comentários. "Venha MAYA SER FELIZ", "Apareça, Maya!" e "Bem-vinda, Maya! Muito mais sucesso", foram algumas das mensagens.

Recentemente, a youtuber também revelou que passou por uma perda temporária de visão após um "erro médico". Ela aproveitou para desmentir o boato de que teria "ficado cega" enquanto fazia o procedimento cirúrgico.

"Fiquem tranquilos que eu já estou bem! Eu não estou cega como estão falando. Em uma cirurgia, por erro médico ou equipe, eu tive, sim, perda de visão, porém fui no mesmo dia para outro hospital. Já estou quase enxergando normal", afirmou.