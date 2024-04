Ma Mazzafera usa pronome feminino pela primeira vez ao falar sobre complicações em cirurgia

A influenciadora Ma Mazzafera, de 43 anos, se manifestou nessa quarta-feira (17), por meio de stories do Instagram, em meio a rumores de que teria se submetido a uma cirurgia de redesignação sexual recentemente, na Tailândia. Na ocasião, a celebridade usou o pronome feminino pela primeira vez e contou que teve perda de visão temporária como consequência de um procedimento, mas não ficou cega. "Fiquem tranquilos que eu já estou bem! Eu não estou cega como estão falando", contou.

Ma Mazzafera também explicou detalhes de como perdeu a visão: "Em uma cirurgia que fiz em Curitiba, por erro médico ou da equipe, eu tive, sim, perda de visão, porém eu fui no mesmo dia para outro hospital. Já estou quase enxergando normal", relatou.

No fim, Mazzafera voltou a usar o pronome feminino: "Mais uma vez: não acreditem em tudo que vocês leem. Eu mesma vou vir falar tudo para vocês! Eu já estou ficando bem e quero/vou compartilhar tudo com vocês", explicou.

Foto: Reprodução/Instagram/matmazzafera

Veja também

Saiba mais

Após repercutir na Internet, há alguns dias, que havia feito uma cirurgia de redesignação sexual, tendo passado por procedimentos de feminização facial, cirurgia plástica e colocado silicone nos seios, Ma Mazzafera desabafou nas redes sociais na última segunda-feira (15). "Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe... Mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar", avaliou.

Em seguida, acrescentou: "Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Nada contra os jornalistas, mesmo porque eu sei do trabalho esforçado e digno da maioria. Mas até eu falar, tudo vira suposição e 'disse que me disse'", completou.

A celebridade acumula mais de 13 milhões de seguidores, somando Instagram, onde apagou todos os conteúdos anteriores, e YouTube, com canal desatualizado desde novembro de 2023.