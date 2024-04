Isis Valverde e Marcus Buaiz devem casar em novembro deste ano, diz coluna

Alguns dias atrás, a atriz Isis Valverde, 37 anos, deixou seus fãs ansiosos ao anunciar, através de seus stories no Instagram, que estava envolvida com os preparativos para oficializar a união com Marcus Buaiz, 44 anos. Na verdade, de acordo com informações da coluna "Retratos da Vida", do jornal Extra desta quarta-feira (17), eles devem casar em novembro deste ano.

Isis e Buaiz escolheram Minas Gerais para a cerimônia, ainda segundo a publicação. O casal, que ficou noivo em dezembro do ano passado, ainda não disse qual será a cidade palco do casório. No entanto, a mais provável até agora é Tiradentes, que fica a três horas de carro de Aiuruoca, terra natal da artista.

A atriz e o empresário ficaram noivos em dezembro de 2023, nove meses após terem sido flagrados aos beijos durante viagem a Paris, na França. Isis passou a ostentar um anel de valor impressionante com o noivado, avaliado em R$ 500 mil.

Apesar da joia luxuosa, a festa de noivado foi íntima, com poucos amigos e os familiares de ambos. O mesmo estilo é o esperado para o casamento, conforme a coluna "Retratos da Vida" apostou. Lembrando que Valverde foi casada com André Resende, de 2018 a 2022. Já Buaiz foi marido de Wanessa Camargo por 15 anos, de 2007 a 2022.