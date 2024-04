Susana Werner e Julio Cesar aparecem em clima de romance durante viagem pela Itália

A atriz Susana Werner, 46 anos, usou seu perfil no Instagram, na manhã desta quarta-feira (17), para compartilhar registros de sua viagem à Itália. No vídeo publicado, ela reuniu diversos momentos especiais dos últimos dias e mostrou que aproveitou bastante os passeios por pontos turísticos do país.

Além de momentos divertidos ao lado de amigos, a loira surgiu em clima de romance com o ex-goleiro Julio Cesar, 44 anos, de quem havia anunciado o fim do casamento no fim de 2023. "Colecionando momentos novos e revivendo antigos. Sim, eu vivi ali naquele apartamento em Verona e foi o início de uma longa jornada na Europa que já dura quase 20 anos. Como é bom viver! Obrigada Deus!", declarou a famosa na legenda.

Em outra postagem, realizada também em seu perfil oficial, a atriz dividiu o momento descontraído em um karaokê, com Julio também ao seu lado. Apesar de não terem confirmado publicamente a reconciliação do casamento, essa não é a primeira vez que os dois dão indícios de que estão juntos novamente.

Recentemente, Susana resgatou uma foto antiga com o atleta e deixou no ar a possível volta do casal. Nos comentários das últimas publicações, amigos e internautas desejaram felicidades aos dois. "Su, você e o Júlio voltaram? Se sim fico muito feliz", disse uma seguidora. "Estou muito feliz por vocês, o amor venceu, você merece toda essa felicidade, você é muito especial para os seus fãs verdadeiros!", declarou uma fã assumida. "Tão bom ver você sorrindo! Tão bom ver você feliz! Todos aqui torcemos por você e pelo Julio! Que vocês encontrem várias formas de se amar e se perdoar todos os dias. Sejam felizes e fiquem bem!", desejou mais uma.

Em dezembro do ano passado, a artista revelou o motivo da separação. Ela disse que foi vítima de "abuso patrimonial" e alegou que o ex-goleiro adquiriu dívidas que a loira só descobriu no ano passado. Susana ainda contou que o então casal tinha planos de reformar a casa, mas não saiu do papel por conta do marido. Ela alegou que Julio fez dívidas durante o casamento deles, sem ela saber.

A famosa também comentou, na época: “O amor não é tudo, não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer”. Susana e Julio Cesar são pais de dois filhos: Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18.