Fabiana Justus recebe alta após transplante de medula e ganha homenagem das filhas: 'Te amamos'

Recém transplantada, Fabiana Justus celebrou com os três filhos e o marido, a alta médica, nesta terça-feira (16). A influenciadora foi diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano e recebeu uma nova medula, no final de março.

"Mamãe, nós te amamos", diz o cartaz que as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, seguram. Luigi, de cinco meses, e o marido Bruno D'Ancona também aparecem em registros compartilhados no Instagram.

Na postagem, Fabiana escreveu uma legenda bastante emocionada. "Em casa! Obrigada, Deus", publicou.

Roberto Justus, pai da influenciadora, comentou na publicação. "Muita alegria e muita emoção, filha", escreveu. "Que maravilha te ver assim feliz, na sua casa, ao lado dos seus filho e do Bruno! Como rezei para esse momento chegar logo, filha. Obrigada, Deus", escreveu Sacha Chryzman, mãe da empresária.

Outras famosas também interagiram com a publicação. "Que alegria", comentou Ticiane Pinheiro, ex madrasta de Fabi. "Oh, Glória", disse Preta Gil.