Após Carol Celico declarar que Kaká era 'perfeito demais', ex-jogador explica fim do casamento

Estrela do futebol brasileiro, Kaká se pronunciou sobre o seu divórcio com a influencer Carol Celico, em 2015. Carol afirmou, recentemente, que os dois decidiram terminar o relacionamento não devido a uma traição, mas sim, porque o ex-jogador era "perfeito demais" para ela.

Em um podcast do jornal espanhol Sport, foi a vez do ex-jogador do Real Madrid contar a sua versão dos fatos. Ele explicou que fez o que pôde para tentar evitar o divórcio na época. Namorados desde a adolescência, Kaká e Carol tiveram dois filhos e romperam a união em 2015.

Kaká, que também brilhou com a camisa do Orlando City, destacou que a decisão pelo divórcio foi tomada pela sua ex-esposa, enquanto ele jogava nos Estados Unidos.

“Ela disse: ‘Não estou feliz e atribuo minha infelicidade ao casamento’. Eu estava morando nos Estados Unidos, e ela pediu para voltar para o Brasil. As palavras dela foram: ‘Quero voltar para o Brasil, quero morar lá e não quero mais estar casada'”, revelou Kaká sobre o momento do divórcio.

Kaká afirmou que ficou um ano solteiro, "tentando assimilar a situação". Ele revelou que precisou de ajuda de pastores para lidar com a situação. "Um cristão não se casa para se divorciar", destacou ele.

O ex-jogador da Seleção Brasileira voltou a se relacionar em 2017, quando começou a namorar a sua atual esposa Carol Dias, com quem tem duas filhas.