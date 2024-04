Filho de Carolina Dieckmann e Marcos Frota completa 25 anos e ganha homenagem da mãe: 'Amor puro'

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais, nesta terça-feira (16), para homenagear o filho Davi, fruto do casamento com o ator Marcos Frota. O primogênito completou 25 anos hoje e recebeu uma declaração da mãe com direito a várias fotos da infância e adolescência e uma legenda emocionante.

"Ah filho... 25. Parece muito, parece pouco, parece tudo. Não sei o que eu sou sem você. Não sei ver o mundo sem a sua doçura e retidão. Não sei sorrir sem saber se você está bem. Não paro de chorar de emoção lembrando do primeiro dia, do primeiro 'mamãe' e desse último que você falou agora pouco no telefone", iniciou a artista.

Ainda na publicação, Carol falou do orgulho que sente do filho e das bênçãos da maternidade.

"Sinto meu coração maior que o mundo porque sei que você que está dentro. Sinto saudade passando pelos meus poros. Sinto a sorte que é ser sua mãe, com a força da eternidade que me trouxe você. Vejo você sendo meu professor desde que nasceu. Vejo o que você me tornou e agradeço profundo. Vejo o que você se tornou e me desmancho em orgulho", continuou.

Veja também

"Olho pro nosso encontro e sei que é reencontro. Olho pra mim e vejo você. Olho pra você e vejo AMOR. Você é meu AMOR, filho. Obrigada por ser um amor tão, tão, tão puro e lindo. Feliz aniversário, Davi", completou Carolina.

Na legenda da publicação, diversos fãs e amigos famosos desejaram felicitações pelo aniversário de Davi. "Manda um abraço pra ele! Felicidades", escreveu Marcus Majella. "Menino que é puro amor. Viva", disse Angélica. "Aff chorei... que profundo e verdadeiro. Parabéns, Davi", desejou Eliana.