Carolina Dieckmann deixa a Rede Globo após 30 anos: 'Dias felizes'

A atriz Carolina Dieckmann revelou, nesta quinta-feira (1º), que está deixando a Rede Globo. A novidade pegou de surpresa os mais de oito milhões de seguidores da artista nas redes sociais, enquanto ela usou um longo texto para lembrar do contrato na emissora.

Carolina ressaltou a gratidão pelas oportunidades vividas dentro da empresa, os diferentes personagens nas obras e não descartou a possibilidade de retorno no futuro.

Veja a publicação:

"Não é que eu comecei na Globo... foi a Globo que me começou. Eu não era atriz... me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar... numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento pra tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas histórias", escreveu ela em parte na publicação.

O texto, que também faz semelhança com um longo poema, lembrou de personagens icônicos de Dieckmann, reforçando também o último, quanto interpretou Lumiar na novela 'Vai na Fé'.

"E assim, dia após dia, trabalho após trabalho, eu fui sendo; crescendo; amadurecendo... até chegar aqui. Hoje, mais de 30 anos depois, chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha", reforçou ao fechar a publicação com um agradecimento.

Nos comentários, fãs da artista parabenizaram a trajetória e se mostraram curiosos para saber os próximos passos de Carolina.