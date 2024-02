Maria Santa morre em 'Renascer'? Veja destino da personagem na novela

A personagem Maria Santa, vivida pela atriz Duda Santos em 'Renascer', irá passar por um parto problemático. Em cenas que irão ao ar no capítulo da novela das 21h da Rede Globo nesta sexta-feira (2), José Inocêncio (Humberto Carrão) ficará desesperado por não conseguir salvar a amada.

Durante o parto, que será realizado em um quarto pela parteira Jacutinga (Juliana Paes), Maria sentirá a presença da Nossa Senhora ao seu lado ao ver uma imagem da santa de Ilhéus. Ela sentirá fortes dores e fará muito esforço para dar à luz ao bebê. Inácia (Edvana Carvalho) estará ao lado da gestante para consolá-la.

Após o nascimento da criança, José Inocêncio segurará o filho enquanto Maria descansa, no entanto, após fechar os olhos, ela não acordará mais. Inácia se emociona muito e demonstra tristeza com a morte da personagem, ela diz que gostaria de tê-la viva, e não o bebê. Jacutinga se sentirá culpada pelo parto traumático e diz que se sente traumatizada pelo falecimento da amiga.

Muito aflito, Inocêncio permanecerá andando na sala de um lado para o outro, discutindo com a imagem da Virgem Maria. Santinha tentará consolá-lo dizendo que Nossa Senhora foi importante e pedirá para que ele aprenda a amar a criança.

Destino do filho

Para dar o último adeus à esposa, José Inocêncio decide enterrá-la aos pés do jequitibá-rei, árvore onde fincou o seu facão no primeiro capítulo da trama. Após o enterro, ele rejeitará a presença do filho. O Coronelzinho pedirá para o padre Santo (Chico Diaz) leve o bebê embora, mas Jacutinga irá sugerir que Deocleciano (Adanilo) leve a criança com ele e Morena (Uiliana Lima).