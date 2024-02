O que acontece com Morena em 'Renascer'? Veja o que ocorre na novela

A personagem de Morena (Uiliana Lima) será destaque nos próximos capítulos da novela "Renascer", da TV Globo. Na trama, a esposa de Deocleciano (Adanilo) vai sofrer ao perder o filho, mas ficará encarregada, logo em seguida, de cuidar do filho de Maria Santa (Duda Santos) após a morte da amiga no parto.

Santinha, protagonista da trama e esposa de José Inocêncio (Humberto Carrão), morrerá já no capítulo desta sexta (2), logo após uma complicação no parto. Com o falecimento, Inocêncio ficará transtornado e culpará o quarto filho pela morte da mulher.

A cene promete ser dramática, já que Inocêncio berrará que não quer saber do bebê, pedindo para que ele seja retirado da fazenda. Deocleciano, então, leva a criança para Morena, afirmando que os cuidados foram um pedido de Jacutinga (Juliana Paes).

Abalada após ter dado à luz o filho morto, Morena vai se conectar com a criança instantaneamente. "Dá aqui o bichinho! Oxente... Comé que pode alguém renegá uma criatura tão linda?", dirá Morena.

Deocleciano afirmará que achava que Morena gostaria da criança. "Gostá?! Oxe, era tudo o que eu mais queria nesta vida, meu nego: um fio... ‘inda mais sêno de Santinha!", confirmará ela.

A surpresa ocorrerá quando Morena perceber que a criança consegue mamar em seu peito, reforçando ainda mais a conexão. Nesse momento, ela vai sentir a presença da amiga Maria Santa.

"Santinha... Como eu quiria que ocê tivesse mais esse minino... Ô meu Deus como eu quiria ocê aqui mais a gente tudo...", dirá Morena, sentindo Santinha do lado e percebendo que terá leite no peito para amamentar a criança.

Renascer vai ar na TV Globo de segunda a sábado, na faixa das 21h. A obra original foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e, agora, adaptada por Bruno Luperi.