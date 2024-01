Mariana é filha de quem em 'Renascer'? Saiba mais sobre a história da novela

A aparição de uma das filhas do coronel Belarmino (Antonio Calloni), no remake de "Renascer", despertou o interesse do público em entender a identidade e a origem da personagem Mariana. No capítulo exibido na noite de terça-feira (31), os telespectadores ficaram na dúvida se a criança seria a personagem que irá se apaixonar por José Inocêncio na segunda fase da novela.

A garota aparece depois da morte de pai. Após negociação de Inocêncio com Nena (Quitéria Kelly) das terras de Belarmino, a menina surge na cozinha. A mãe dela sai para pegar cachaça com objetivo de "beber o morto" — rito do interior em memória dos falecidos.

Enquanto isso, Inocêncio chama a garota e outros dois filhos de Belarmino para contar uma história. Ainda no capítulo de terça, Nena deixa a antiga fazenda de Belarmino com as crianças. Os takes fechados na garota durante a partida da família chamaram atenção de quem assistiu à novela.

Quem é o pai de Mariana?

Legenda: Adriana Esteves fez Mariana em primeira versão de 'Renascer' Foto: Memória Globo/Divulgação

Na versão original de "Renascer" (1993), Mariana é apresentada na segunda fase da novela como neta de Belarmino (José Wilker) e Nena (Beth Erthal).



Consequentemente, ela é filha de um dos filhos de Belarmino. O que não é revelado é de qual dos herdeiros de Belarmino ela seria filha.

Na narrativa, Mariana se aproxima de José Inocêncio (Antonio Fagundes) com sede de vingança, pois a avó sempre o acusou de ter sido o mandante da morte do marido.



Com poucos dias de aproximação de Inocêncio, ela se apaixona por ele e também pelo filho do fazendeiro, o personagem João Pedro (Marcos Palmeira).

No remake, Mariana também é apresentada como neta de Belarmino. Ainda na primeira fase em exibição na TV Globo, a personagem ainda não entrou na trama.

Quando Mariana entrará na novela?

Legenda: José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) em Renascer Foto: Divulgação/TV Globo

A personagem Mariana entra em "Renascer" (2024) na segunda fase da novela. Ela chega na narrativa pela casa de Jacutinga (Juliana Paes), que resolve abrigar a jovem forasteira mesmo sem conhecer sua origem.

Misteriosa, a moça é de poucas palavras, e o que ninguém imagina até então é que ela é neta de Belarmino (Antonio Calloni). A jovem chega ao sul da Bahia, com o ímpeto de querer vingar a morte do avô e recuperar as terras que ela acha que tem direito.