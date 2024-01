Quem matou Belarmino em 'Renascer'? Relembre a primeira versão da novela

A morte de Coronel Belarmino (Antonio Calloni) em "Renascer", novela das 21h na Rede Globo, foi ao ar no capítulo de segunda-feira (29) e repercutiu nas redes sociais. Os comentários foram de elogio à cena, ressaltando os detalhes explorados pela direção da trama.

Mas o momento chamou atenção justamente por não mostrar quem foi o responsável pelo assassinato do coronel do cacau, deixando o mistério no ar para os espectadores.

Veja também

A morte ocorreu logo após Belarmino matar Firmino (Enqrique Dias) como uma espécie de vingança pelo envenenamento das plantações de cacau. Belarmino até tentou comemorar o crime, mas foi surpreendido por um tiro e, em seguida, por uma perseguição na plantação que resultou na morte.

Quem matou Belarmino?

Na versão original, veiculada em 1993, o mistério seguiu até pelo menos o meio da novela, reforçando a curiosidade dos espectadores.

O responsável pela morte é José Inocêncio, vivido nessa versão por Humberto Carrão na 1ª fase da novela. Na novela exibida na década de 1990, ele deixa a verdade subentendida apenas para Padre Lívio, durante conversa no capítulo 136.

Agora, em 2024, a novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na TV Globo.