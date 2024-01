Humberto Carrão e Grazi Massafera estariam vivendo relacionamento sem compromisso, diz jornal

Os atores Humberto Carrão e Grazi Massafera podem até não interagir publicamente nas redes sociais, mas boatos dão conta de que os dois estão se relacionando discretamente, em segredo até mesmo para amigos próximos. A informação foi publicada pelo jornal Extra nesta segunda (29), mas os dois não confirmaram até o momento.

Os encontros entre eles vêm ocorrendo desde o ano passado, quando os dois começaram a flertar justamente por meio das redes sociais. Segundo a publicação, as curtidas mútuas seriam um indicativo do contato por meio do Instagram, por exemplo.

A história só teria vazado após conversas de Grazi com amigos próximos, o que acabou gerando comentários. Os dois teriam se encontrado sempre na maior discrição, afastando os rumores de proximidade.

O combinado entre os dois, no entanto, seria de uma relação leve e sem compromisso. Grazi e Humberto estão solteiros e têm preferido manter o estado civil no momento.

Um dos motivos apontados para que eles estejam em uma relação mais tranquila seria a agenda dos dois, já que Carrão esteve nas gravações da 1ª fase de 'Renascer' e Grazi segue na novela 'Dona Beja', da qual ela é protagonista.