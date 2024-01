'Meu Malvado Favorito 4' ganha primeiro trailer; saiba data de estreia

O filme “Meu Malvado Favorito 4” teve o primeiro trailer divulgado pela Illumination nesse domingo (28). A prévia mostra o anti-herói Gru com mais um filho, Gru Jr. A criança será a primeira filha "de sangue" do personagem, que se casou com a espiã Lucy Wilde e já tem três filhas.

Assista ao trailer:

Estreia

O trailer ainda apresenta a continuidade dos Minions amarelos, que na história são assistentes atrapalhados de Gru. A trama mostra Gru enfrentando um novo inimigo, Maxime Le Mal e a namorada Valentina, o que leva a família a se unir mais uma vez.

A animação tem estreia nos cinemas programada para o dia 23 de julho.