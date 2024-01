Jupará morre em Renascer? Veja o que acontece com o personagem

O personagem Jupará, interpretado por Evaldo Macarrão no remake de 'Renascer', da TV Globo, não sobreviverá à passagem de tempo na novela. Um dos "homens fortes" de José Inocêncio (Humberto Carrão) e dupla inseparável com Deocleciano (Adanilo), Jupará se casará com Flor (Julia Lemos), sob bênçãos de Padre Santo (Chico Diaz).

Na trama, que foi ao ar pela primeira vez em 1993, Jupará conhece Flor na casa de Jacutinga (Juliana Paes) e conquista seu coração. Os dois se casam na mesma época em que também selam união José Inocêncio e Maria Santa (Duda Santos) e Deocleciano e Morena (Uiliana Lima).

Logo nos primeiros anos do casamento, Jupará e Flor se tornam pais de Zinha (Samantha Jones). No entanto, o funcionário da fazenda de Zé Inocêncio descobre uma doença e acaba não resistindo. Na segunda fase do folhetim, Zinha atribuirá a perda do pai à incompetência do médico José Augusto (Renan Monteiro), primogênito de Inocêncio com Santinha. Já Flor, viúva, irá embora da fazenda com seus outros filhos após a morte do marido.

Que horas começa 'Renascer?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Rede Globo.