Enrique Diaz e Chico Diaz são irmãos? Web levanta dúvidas sobre parentesco

Dúvidas sobre o parentesco entre os atores Enrique Diaz, 56, e Chico Diaz, 64, que estão no elenco da primeira fase do remake de 'Renascer', da Globo, tomaram as redes sociais nos últimos dias, desde que a novela estreou no horário nobre.

Em suas redes sociais, Enrique aproveitou o burburinho para brincar com os seguidores. "Gente, olha só. Está rolando um negócio na Internet, que eu vi, que estão dizendo que eu e o ator Chico Diaz somos pessoas diferentes. Estão dizendo, estão postando coisas. E, assim, não é isso. Não tem duas pessoas diferentes, é um negócio meio complicado, porque leva as pessoas ao engano. É uma espécie de 'fake' que estão fazendo. Então, assim, se liga, presta atenção, é uma pessoa só", disse o ator.

Enrique e Chico são irmãos. Contudo, a semelhança entre os dois sempre fez com que os telespectadores se confundissem. "Gente, é sério, depois da chamada da novela eu fui pesquisar sobre os dois, porque até então eu achava que era só um", disse uma seguidora. "É só um mesmo, ele", respondeu Enrique, brincando.

"Chico Diaz é apenas um personagem de Enrique Diaz, mas vocês não estão preparados para essa conversa", brincou outra pessoa nos comentários.

Personagens

No remake de 'Renascer', que estreou na última segunda-feira (22), Enrique interpreta o coronel Firmino, personagem inédito no folhetim, que atua na compra e na venda do cacau em Ilhéus. Já Chico é o intérprete de Padre Santo, "conselheiro" da região, que testemunha a trajetória de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira).