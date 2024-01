O que acontece com Venâncio em Renascer? Veja destino do personagem

Venâncio, interpretado por Fábio Lago na versão de nova versão de Renascer, pode ser um dos personagens mais marcantes da trama em 2024. Isso porque, o miolo do Bumba Meu Boi é ciumento com a filha, Maria Santa (Duda Santos) e não irá aceitar o relacionamento da filha mais nova com José Inocêncio (Humberto Carrão).

Após insistência de Quitéria (Belize Pombal), esposa de Venâncio na trama, a menina tem permissão para ir à festividade desde que não mostre as pernas.

Santinha comparece à comemoração do Bumba pela primeira vez e, então, o coronelzinho se encanta com a menina. O personagem de Carrão chegará a pedir ao carrasco para conhecer sua filha, mas o pedido será negado. Com raiva, Venâncio ainda irá jurar o protagonista de morte por não aceitar o namoro do casal.

Por que Venâncio não permite o namoro de Maria Santa e José Inocêncio

O miolo do Bumba Meu Boi é apaixonado pela filha e planeja abusar de Maria Santa, como fez com sua primogênita, Marianinha (Theresa Fonseca, que ainda não apareceu na nova trama de Bruno Luperi).

Após ser estuprada pelo pai, Marianinha foi expulsa de casa quando disse estar grávida.

Na trama de Benedito Ruy Barbosa, de 1993, a filha mais nova é beijada por Zé e revela o ocorrido à família. Então, Venâncio e Quitéria fogem após largar Maria Santa no bordel de Jacutinga, personagem interpretada por Juliana Paes, em 2024.