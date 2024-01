Quem é a irmã de Maria Santa em 'Renascer'? Veja o que aconteceu com a personagem

A novela "Renascer" estreou na segunda-feira (22) e já deixou vários mistérios aos espectadores no primeiro capítulo. Um deles foi a identidade de Marianinha, a irmã de Maria Santa (Duda Santos), que não teve o rosto revelado, mas foi citada por Venâncio (Fábio Lago) e Quitéria (Belize Pombal).

Marianinha é a filha mais velha do casal, que foi expulsa de casa quando descobriu que estava grávida. A trama, inclusive, citou o ocorrido em uma discussão entre Venâncio e Quitéria, pontuando que o pai "jogou ela na rua da amargura e de bucho cheio".

Veja também

Conforme a trama original, Marianinha é largada pelo pai e fica sem rumo até ser acolhida pelo turco Rachid (Gabriel Sater), homem já mostrado no primeiro capítulo da nova versão.

Na história de Benedito Ruy Barbosa, o libanês acolhe a jovem, cria o filho gerado por ela e, logo após, eles vão embora da região. A cena não foi exibida na primeira versão e não se sabe se será na atual, com adaptação de Bruno Luperi.

A história de Marianinha só será explicada 30 anos depois, quando Rachid retorna para Ilhéus e reencontra José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira).

Segredo de Marianinha

A jovem se casará com Rachid, dá à luz ao bebê do qual estava grávida e ainda tem mais cinco filhos com o marido. Antes de morrer, no entanto, ela deixa uma carta endereçada a Maria Santa, contando quem é o pai de seu primeiro filho.

Na novela, pessoas da região acreditam que o homem responsável por engravidar Marianinha seria Belarmino (Antonio Calloni), mas, na verdade, o bebê é o fruto de um estupro.

Venâncio, o próprio pai, abusou e engravidou a filha antes de expulsá-la de casa. A relação explica até mesmo o motivo pelo qual ele morre de ciúmes de Maria Santa e não aceita o namoro dela com José Inocêncio.