Quem foi Mariana na primeira versão de Renascer? Relembre polêmica

Prestes a assumir o horário nobre da TV Globo, a nova versão da novela “Renascer” trará a atriz Theresa Fonseca como “Mariana”. Protagonista da trama, a personagem interpretada originalmente por Adriana Esteves causou polêmica durante a exibição original do folhetim e fez com que sua intérprete se afastasse da televisão por um tempo.

Escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa, a primeira versão da obra foi ao ar em março de 1993, e escalou Adriana Esteves para viver a personagem principal da trama. Ao longo do folhetim, a protagonista, de caráter dúbio, envolveu-se em um triângulo amoroso com José Inocêncio e João Pedro, pai e filho na obra.

Legenda: Críticas à "Mariana" de Adriana Esteves fizeram atriz se afastar da televisão Foto: Reprodução/Rede Globo

Na época, o enredo de “Mariana” não agradou o público e a personagem acabou sendo rejeitada, atraindo inúmeras críticas à atriz. Interpretando os comentários como um “massacre” pessoal, Adriana entrou em depressão.

"Sou muito ansiosa e me cuido para nunca mais passar pelo que passei no início dos anos 1990, quando sofri de depressão. Tinha 22 anos, havia acabado de gravar 'Renascer' e entendi as críticas à personagem como um massacre a mim. Demorei uns dois, três anos para sair desse processo", explicou ela para a revista Veja, em 2021.

Com o fim da novela, a artista se afastou das produções televisivas, retornando às telas apenas anos mais tarde, em 1996, quando viveu a estilista ‘Zilda” na novela “Razão de Viver”, do SBT.

QUANDO ESTREIA A NOVA VERSÃO DE ‘RENASCER’?

Além de Theresa Fonseca, o “reboot” de Renascer também conta com os atores Marcos Palmeira, Juan Paiva, Juliana Paes, Sophie Charlotte, Vladimir Brichta e Humberto Carrão no elenco. A nova versão vai ao ar a partir da próxima segunda-feira (22), às 21h20, na TV Globo.