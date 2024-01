Por onde anda Leonardo Vieira, o José Inocêncio da primeira versão de Renascer?

O ator Leonardo Vieira, 55 anos, deu vida ao protagonista José Inocêncio da novela "Renascer", da TV Globo, em 1993. O remake adaptado por Bruno Luperi foi ao ar na última segunda-feira (22), com Humberto Carrão interpretando o personagem. No domingo (21), o Fantástico fez uma matéria promovendo um encontro entre Leonardo e Humberto, para recordar as gravações da novela.

Desde 2018, Leonardo vive em Portugal, com o marido Leandro Fonseca. Os dois estão juntos há 15 anos, e costumam viajar bastante ao Brasil por conta da família.

Ao gshow, o ator detalhou que não pretende retornar ao Brasil, somente se recebesse uma oportunidade de emprego. "Se eu receber um convite de trabalho volto, com certeza, com o maior prazer. Fazer Rio/Lisboa virou praticamente uma ponte aérea pra mim, porque tem meus pais no Brasil", afirmou.

O último trabalho dele foi em "Os Dez Mandamentos", produção da Record, que foi ao ar de 2015. Há três anos, segue sem participar de grandes produções. Porém, no ano passado, esteve presente no Festival de Veneza.

Nas redes sociais, que soma cerca de 185 mil seguidores, Leonardo compartilha imagens em diversas cidades visitadas, como Londres, no Reino Unido; Veneza, na Itália; Sevilha, na Espanha; Porto, em Portugal; e Praga, na República Tcheca.