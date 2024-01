Entenda o que é Vassoura-de-bruxa, praga relatada na novela 'Renascer' que atacou produções de cacau

A luta dos fazendeiros de cacau contra a praga da vassoura-de-bruxa, presente no remake de "Renascer", chamou atenção do público na estreia da novela, na noite de segunda-feira (22). Causada pelo fungo Moniliophtera perniciosa (antes chamado de Crinipellis Perniciosa), a peste tem esse nome por deixar os ramos do cacaueiro secos como uma vassoura velha.

A doença foi descoberta em 1895, no Suriname, e já tinha demonstrado o poder devastador ao atingir, em 1920, as lavouras de cacau do Equador. Na Bahia, a praga chegou em 1989. Pesquisadores apontam o provável deslocamento da doença sendo da região Amazônica. Na novela, fazendas são atingidas pela doença.

A vassoura-de-bruxa causou uma crise e derrubou o preço do cacau no mercado internacional. Conforme dados da época, a produção de 390 mil toneladas em 1988, caiu para 123 mil em 2000.

Como controlar o avanço da vassoura-de-bruxa

A vassoura-de-bruxa continua sendo um problema para agricultores e pesquisadores até hoje. Uma das formas de controle é enxertar mudas de plantas resistentes à praga em plantas sensíveis à doença. Para isso, aproveita-se a raiz da planta doente, unida por uma fita ao caule da planta resistente, formando, assim, uma nova planta sadia.

Essa e outras técnicas, no entanto, têm um custo elevado e nem sempre apresentam bons resultados. Por isso, é muito importante controlar a vassoura-de-bruxa enquanto ela está no início, já que a praga se espalha rapidamente através do vento e da água.

Nos últimos anos, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) também incentivou a produção de bioinsumos. As fórmulas inibem o crescimento do fungo em 99% no solo e em 57% na copa das árvores.