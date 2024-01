Onde se passa a novela 'Renascer'? Veja detalhes da cidade histórica

Com a estreia do remake de "Renascer", a cidade baiana de Ilhéus ganhou olhares de novos telespectadores e usuários das redes sociais. O município que já foi considerado a capital do cacau no Brasil é o cenário principal da novela das 21h.

As gravações da primeira fase da nova versão da novela foram realizadas em outubro de 2023. Ao longo de três semanas, uma equipe formada por 200 profissionais – entre elenco, direção, produção e profissionais locais – auxiliou nos trabalhos.

Algumas sequências tiveram captação no Centro Histórico de Ilhéus, como o tradicional restaurante Vesúvio e a Casa de Cultura Jorge Amado.

Legenda: Gravação no restaurante Vesúvio Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Fazendas produtoras de cacau foram usadas em gravações

Já as fazendas produtoras de cacau da região também serviram de cenário para a maioria das cenas. Por lá passaram Humberto Carrão, Duda Santos, Adanilo, Evaldo Macarrão, Antonio Calloni e Enrique Diaz, que interpretam personagens da primeira fase da trama, além de Edvana Carvalho, a Inácia, nas duas fases.

A Lagoa Encantada com grande espelho d’água de 15 quilômetros quadrados e as cachoeiras da região, como a Véu da Noiva, ajudaram a contar a história do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) e dos companheiros Deocleciano (Adanilo) e Jupará (Evaldo Macarrão) com o carregamento das sacas de cacau, que é embarcado nos anos 1990.

Cenas registradas no Rio de Janeiro

Legenda: Cena gravada no Parque Estadual dos Três Picos, Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/TV Globo

Apesar de ter as primeiras cenas feitas em Ilhéus, a trama se desenvolve com gravações em cidades cenográficas, no Rio de Janeiro, e em outras duas viagens que a produção deve fazer à Bahia.

Uma das imagens mais emblemáticas da produção foi registrada no Parque Estadual dos Três Picos, no Rio de Janeiro. Ali, o ator Humberto Carrão gravou a cena em que o personagem José Inocêncio faz um juramento, fincando um facão aos pés de um jequitibá-rei, na primeira fase da novela.

Assinada por Fábio Rangel, a cenografia de "Renascer" conta com três cidades cenográficas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.