Silvio Santos aparece com os pais de Alexandre Pato após nascimento do neto

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, apareceu nas redes sociais, na última quarta-feira (31), ao lado dos pais de Alexandre Pato, genro dele. A reunião familiar foi registrada dias após o nascimento do primeiro filho do casal.

Silvio havia sido registrado pela última vez em novembro, em um registro familiar compartilhado pela filha, Silvia Abravanel. O momento teria ocorrido durante comemoração do feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos, quando Silvio brincava com os netos.

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato comunicaram o nascimento do filho dos dois no último dia 14 de janeiro. A novidade foi revelada publicamente pela assessoria do SBT e, agora, comemorada nas redes sociais pelos familiares.

Rozeli, mãe de Pato, usou a legenda para contar que Silvio continua jovem e divertido. "A juventude não está nos anos que a gente tem, mas na jovialidade de espírito e alma. Meu ídolo, minha eterna admiração por você", disse.

Rebeca e Alexandre comemoraram a se relacionar em 2018, já oficializando a união como casal no ano seguinte. Desde maio de 2023, os dois vivem juntos no Brasil, onde o jogador atuou, até o fim do ano passado, no São Paulo.