Carolina Dieckmann relembra separação de Marcos Frota: ‘as pessoas queriam me bater’

A atriz Carolina Dieckmann relembrou o fim do casamento com Marcos Frota, em 2004, durante sua participação no especial “Angélica: 50 & tanto”, novo programa de Angélica no Globoplay. Os dois tiveram um filho juntos, Davi, que atualmente tem 24 anos.

“Sofri muito quando eu me separei do Marquinhos. Muito. As pessoas queriam me bater. Eu estava sofrendo de chegar àquela conclusão, mais do que qualquer pessoa. Então se eu decidi isso, já estava sendo difícil pra mim”, contou a artista.

Carolina explicou que as pessoas ficaram com pena de Marcos. “Falaram que eu era uma louca, que tinha abandonado ele. Graças a Deus que a minha relação com o Marcos é incrível. Tenho certeza que ele jamais falaria isso de mim. Nossa relação é demais. Mas se não fosse? Poderia colocar a minha relação com ele num lugar ruim. A gente tem um filho”.

Ainda no programa, a atriz confessou que tem dificuldade de ser vaidosa. “Eu não gostava de me arrumar. Para mim, é uma dificuldade até hoje me arrumar, ser vaidosa, porque eu vivia misturada com meus irmãos”.

Atualmente, Carolina é casada com o diretor Tiago Worcman, com quem teve o segundo filho, José, de 16 anos.