MC Cabelinho beija Slipmami em programa de TV e declara: 'a gente está se conhecendo'

Os rumores de que MC Cabelinho e Slipmami estão vivendo um affair se confirmaram nesta segunda-feira (27). O casal, que apresentou o programa TVZ, no Multishow, deu um beijo no fim da atração.

"Amizade colorida, pegou a visão? Nosso trabalho vai vir sempre em primeiro lugar, e a gente está se conhecendo", declarou o cantor.

O flerte entre eles rolou durante a programação. Cabelinho perguntou quem a trapper achava mais gostoso na música e ela respondeu: "Little hair". Ele, sem graça, falou do elogio: "Eu gostar".

Quando perguntada a Slipmani se estava amando alguém, ele respondeu pela trapper: "Está se amando". O casal deixou claro que ia esticar a programação juntinho: "Vamos ver os melhores momentos em casa na TV", disse Cabelinho abraçadinho com Slip.

Conforme a Vogue, os rumores de um romance entre os dois começaram após o funkeiro chegar acompanhado de Slipmami em um dos shows realizados por ele. Depois, apareceram juntos em stories do Instagram. MC Cabelinho não oficializou relacionamento com ninguém desde que terminou com Bella Campos, em agosto.

Quem é Slipmami?

Slipmami é o nome artístico de Yasmin Pinto, jovem de 23 anos nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ela faz sucesso nas plataformas de música pelas mensagens fortes que transmite em suas canções. No Instagram, ela tem mais de 649 mil seguidores.