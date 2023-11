'Aquele povo horrível', diz a empresária Val Marchiori ao comentar visita ao Ceará

Val Marchiori Empresária

"Eu tive uma má experiência no parque aquático, só isso. Alías, frequentado por gente do Brasil inteiro e do mundo. Então, não é só cearense que frequenta parque aquático. Hello. Então parem de falar e inventar coisas a meu respeito. Eu falo a verdade, eu sou autêntica, mas eu não minto, gente. Até porque eu amo o Ceará. Tive uma má experiência no parque aquático".