Após polêmicas, Marina Sena nega ter cancelado participação no Primavera Sound

A cantora Marina Sena se pronunciou no Twitter para negar que cancelou sua participação no Primavera Sound Argentina nesse domingo (26). Ela foi criticada após aparecer em um evento do influenciador Carlinhos Maia, mas explicou que quem a removeu do festival foi a própria organização.

A participação de Marina na Argentina estava cancelada desde o começo do mês. Ela também não se apresentará mais no Primavera Sound Bogotá: "Foi o Primavera Sound que cancelou minha participação (Buenos Aires/ Colômbia) inclusive fiquei extremamente triste na época e quando vi o line saindo sem meu nome até chorei. Então não vem por na minha conta não que eu já sofri o que tinha que sofrer com isso".

Em nota oficial, a equipe da artista disse que o "festival alegou motivos de força maior, dos quais a artista não foi informada de mais detalhes".

Festival se pronuncia

O Primavera Sound também se pronunciou e pediu desculpas por ter inicialmente dito que o cancelamento se deu por questão de agenda> "A declaração sobre o cancelamento de Marina e de alguns outros artistas foi por 'ajustes na programação do festival".

A versão colombiana também disse que outros nomes foram cancelados, e não somente Marina. O festival inclusive se transformou em uma versão mais compacta chamada "Road to Primavera".