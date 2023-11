Padre Reginaldo Manzotti tem alta hospitalar após complicações por cirurgia

O padre Reginaldo Manzotti recebeu alta do hospital nesse domingo (26), após passar por complicações em uma cirurgia na coluna. O religioso estava internado em uma unidade de saúde em Curitiba.

O sacerdote precisará ficar de repouso, com restrições de mobilidade, e afastado das atividades do trabalho como missas, programas e gravações. A assessoria de imprensa de Mazontti informou que ainda não há previsão para o retorno às atividades.

Cirurgia na coluna

Reginaldo Manzotti passou por um procedimento cirúrgico na coluna no dia 30 de outubro. Apesar de realizar a cirurgia, ele relatou novas dores. O padre afirmou, por meio das redes sociais na última sexta-feira (24), que foi submetido a uma série de exames, o que auxiliou a equipe médica a descobrir a causa das dores.

Ele segue de repouso prolongado por recomendação médica. "Tive complicações após a cirurgia, mas graças a Deus e às orações de todos, estou me recuperando lentamente. Finalmente descobriram a causa de tanta dor, e a atual equipe médica que me atende recomendou que eu permaneça internado e depois siga com repouso prolongado. Por isso, estarei ausente por mais algum tempo", declarou Manzotti.

O sacerdote ainda pediu que continuem rezando por ele e informou que seguirá ausente por mais um tempo. "Agradeço todas as orações e peço que continuem a rezar por mim", disse.

Autor de 11 livros e tendo lançado 15 álbuns como músico, Reginaldo Manzotti é pároco do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na capital paranaense.