Entenda o que aconteceu com padre Reginaldo Manzotti após cirurgia na coluna

O padre Reginaldo Manzotti, 54 anos, relatou nas redes sociais, nesta sexta-feira (24), que teve complicações após realizar uma cirurgia na coluna. O procedimento foi realizado em 30 de outubro.

"Tive complicações após a cirurgia, mas graças a Deus e às orações de todos, estou me recuperando lentamente. Finalmente descobriram a causa de tanta dor, e a atual equipe médica que me atende recomendou que eu permaneça internado e depois siga com repouso prolongado. Por isso, estarei ausente por mais algum tempo", declarou Manzotti.

O sacerdote ainda pediu que continuem rezando por ele e informou que seguirá ausente por mais um tempo. "Agradeço todas as orações e peço que continuem a rezar por mim", continuou.

Nos comentários, o cantor Péricles escreveu: "o Senhor Deus está sempre ao seu lado, segurando sua mão e cuidando do seu bem-estar". "Vai ficar tudo bem, amigo", escreveu a também cantora Thaeme.

Procedimento cirúrgico

Em 30 de outubro, padre Manzotti publicou nas redes sociais que iria realizar o procedimento.

"Como vocês acompanharam nos últimos tempos, tenho sofrido com fortes dores nas costas e hoje, foi o momento que Deus reservou para eu cuidar da coluna e da saúde, através de uma cirurgia. Rezem por mim", escreveu.