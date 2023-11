Com filme Leo, veja estreias da Netflix para o fim de semana

Sete novas produções chegam ao catálogo da Netflix neste fim de semana. Incluindo séries e filmes, há opções que já estão entre as mais vistas da plataforma. Com a animação "Leo" e a série "Eu Odeio Natal', confira os lançamentos do serviço de streaming.

Leo

Nesta animação, Adam Sandler dubla o lagarto chamado Leo, na versão em inglês da comédia, e narra o último ano do fundamental pelos olhos do bichinho de estimação. Após décadas preso na escola, o lagarto Leo planeja conseguir sua liberdade.

Eu Odeio Natal

Em meio a pressão da família, Gianna mente sobre ter um namorado e diz que irá levá-lo para a festa de natal. A moça terá apenas 24 dias para achar um homem interessante para começar um namoro de verdade e apresentar aos parentes. A segunda temporada da série italiana de comédia romântica deve chegar no dia 7 de dezembro na Netflix.

Believer 2

"Believer 2" é um filme sul-coreano, sendo a sequência direta de "Believer" (2018). Disponível na Netflix, o longa mostra um detetive que investiga a maior organização de tráfico de drogas da Ásia enquanto tenta encontrar o líder da operação com quem tem assuntos pendentes.

O Melhor. Natal. De Todos!

No filme "O Melhor. Natal. De Todos!", uma reviravolta do destino reúne as famílias de duas amigas bem no Natal. Uma delas está decidida a provar que a vida da outra é boa demais para ser verdade, colocando o espírito natalino e amizade das duas em risco.

Missão Resgate

Mike McCann, um experiente motorista de caminhão, é recrutado por Jim Goldenrod para liderar uma missão de resgate após o desmoronamento de uma mina de diamantes. Em 30 horas, ele e sua equipe devem transportar uma enorme carga sobre rios congelados e tentar salvar a vida dos mineradores soterrados.

Nosso Amigo Extraordinário