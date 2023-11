Fã de Taylor Swift entra em trabalho de parto durante show da cantora no Rio

Uma fã da cantora Taylor Swift entrou em trabalho de parto durante o show, no último domingo (19), no Rio de Janeiro. Maria Eduarda Mendes de Araújo Lopes, de 24 anos, não sabia que estava grávida. A bebê, Maria Flor, e a mãe, Maria Eduarda, seguem internadas em uma unidade de saúde.

Ao g1, a jovem de Cabo Frio, relatou que começou a sentir dores ainda pela manhã, mas acreditava que seria cólica. "Era uma dor que ia e voltava, só que não passava na minha cabeça ser contração de gravidez. Eu fiquei das 10h até a abertura do portão esperando e torcendo para que passasse a dor logo, já perto do show", disse Maria Eduarda que relatou estar menstruada no dia apresentação.

Ao entrar no Estádio, as dores pioraram para a fã. "Pedi para meu amigo cuidar do meu lugar para que eu fosse no banheiro e depois na ambulância. Assim que cheguei no banheiro senti a bolsa estourar. A contração veio absurda", lembra.

Maria Eduarda foi levada de ambulância para o o Hospital Salgado Filho, onde fez o ultrassom. Em seguida, com o resultado, ela foi encaminhada ao Hospital Maternidade Carmela Dutra, onde nasceu Maria Flor.

"Quando a bolsa estourou e entrei na ambulância, eu senti como se ela tivesse já se encaixando pra sair. Eu só vi que era a hora quando o médico me colocou no ultrassom e me avisou que era 100% de chance de ser gravidez de 40 semanas. Eu só teria que fazer força pra sair no parto normal. Foi total surpresa. Eu estava menstruando. Nada me faria cogitar acontecer isso, e no show. Quando cheguei na maternidade, já eram oito centímetros de dilatação", contou.

Trabalho de parto

Amigo de Maria Eduarda, Fernando Júnior, de 23 anos, estava com ela durante os momentos iniciais do trabalho de parto no Estádio Nilton Santos.

"Ela estava sentindo 'cólica' por aparentemente estar naqueles dias, tomou remédio e tudo. Durante a fila, ela, às vezes, sentia uma cólica que vinha um pouco mais forte e depois acalmava. Perguntei várias vezes se ela queria ir embora, que eu ajudava, mas ela dizia que não, que ia aguentar e ficar, até que, por fim, era um bebê", descreveu.

Fernando ainda contou que estava com os pertences dele e da amiga. Ele foi ao posto médico do Engenhão quando percebeu que Maria Eduarda não havia retornado. Lá, o amigo foi informado de que a jovem havido sido transferida para um hospital.

"Fui de encontro ao hospital que ela foi transferida, e, quando cheguei, ela estava terminando o parto, aí fiquei com ela ali e no pós-parto. O pessoal no hospital me entregou a neném, falando que estava com o peso todo certinho, saudável e tudo, uma surpresa mesmo. Eu perdi uma parte do show, mas, obviamente, não fiquei chateado com isso", concluiu Fernando.

'Só meu deu a certeza quando a bolsa estourou'

Maria Eduarda contou ao g1 que não tinha conhecimento da gravidez e levava uma vida normal, carregando a filha.

"Eu estava trabalhando, carregando criança no trabalho, pegando peso na academia. Eu sempre tive muita cólica forte então pensava que era apenas isso, só me deu realmente a certeza quando a bolsa estourou e a ultrassom veio confirmando", disse.

A jovem ainda contou que está super feliz com a chegada da filha. "Fiquei super feliz escutando o coração. Eu tentei ficar calma. Apesar de tudo ali na hora, eu queria muito ela bem e saudável. Agora quero focar na saúde da minha filha, estar 100%, e, talvez, algum dia, poder levá-la para um show da Taylor", contou.

A equipe do hospital ainda sugeriu que o nome da bebê fosse Taylor, em homenagem a cantora. Contudo, Maria Eduarda já havia guardado o nome de Maria Flor para a filha.

As duas continuam na Maternidade Carmela Dutra. O protocolo, segundo o hospital, é realizar todos os exames antes da alta médica.