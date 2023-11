Como Reginaldo morre em Senhora do Destino? Relembre final do personagem

Atualmente em exibição no canal Viva, a novela "Senhora do Destino" passará em breve o destino do personagem Reginaldo. As falcatruas do político serão finalmente descobertas pela população, que cobrará respostas.

Ele morrerá no antepenúltimo capítulo. O personagem vivido por Eduardo Moscovis vai fazer um comício na comunidade de Pedra Lascada para tentar melhorar sua imagem, mas acabará desmascarado por Maria do Carmo (Suzana Vieira).

A mãe do político vai revelar que Leila (Maria Luiza Mendonça), esposa do prefeito, se matou ao descobrir Reginaldo na cama com Viviane (Letícia Spiller).

Veja também

Como Reginaldo morre?

Reginaldo e Viviane tentam fugir do local após começar uma confusão, mas a comunidade se reúne na Praça de Vila São Miguel para pedir que o prefeito seja deposto. Enquanto tentam se livrar de evidências comprometedoras no prédio do poder público, o casal acaba se deparando com Merival, que pede explicações aliado.

O político corrupto não quer saber de conversa e ainda humilha seu cabo eleitoral. Na saída do prédio, a multidão vê Reginaldo e começa a jogar pedras nele. Merival pega uma pedra maior e também arremessa, matando Naldo, que cai no chão e morre lentamente.

Maria do Carmo chega à praça e presencia o filho morrendo, e se desespera. Viviane acusa Do Carmo de matar seu amado e o luto toma conta da cidade.