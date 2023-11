Quais atrações já foram confirmadas no Rock in Rio 2024? Veja o que se sabe até agora

O Rock in Rio chega aos 40 anos em 2024, com uma edição comemorativa em vista e uma série de artistas mundiais confirmados. Ao todo, seis atrações foram definidas para o evento marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.

Quais atrações estão confirmadas?

A banda Imagine Dragons, conhecida pelos sucessos "Radioactive" e "Thunder", é uma das principais atrações do festival, apesar de o dia de apresentação ainda não ter sido confirmado. Outros confirmados foram Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone, além dos cantores brasileiros Lulu Santos e Ludmilla.

Ne-Yo e Joss Stone estiveram no Brasil recentemente, quando participaram do festival The Town, em São Paulo, realizado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio. Ed Sheeran, responsável por canções como "Shape of You" e "Thinking out Loud", foi um dos nomes mais comemorados nas redes sociais.

Venda de ingressos

Apenas as informações sobre o Rock in Rio Card foram divulgadas até o momento. Os valores são de R$ 377,50 (meia-entrada) e R$ 755 (inteira), com os ingressos sem data pré-definida, a ser escolhida posteriormente pelos compradores.

As vendas para o Rock in Rio 2024 serão iniciadas no dia 7 de dezembro, às 19h, com pré-venda exclusiva para clientes Rock in Rio Club em 30 de novembro de 2023, também às 19h.