Imagine Dragons e Lulu Santos são confirmados como atrações do Rock in Rio em 2024

Imagine Dragons e Lulu Santos foram confirmados no Rock in Rio 2024, nesta quinta-feira (23). O evento acontece em nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Além dos artistas, Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone e Ludmilla já estão escalados para o evento. As datas de cada show ainda não foram divulgadas.

Os ingressos do Rock in Rio Card começam a vender a partir de 7 de dezembro, às 19h. O ingresso é sem data e pode ser adquirido antes de todas as atrações serem anunciadas. Com essa modalidade, o interessado poderá depois esscolher o dia que irá utilizar o ticket.

Os membros do Rock in Rio Club poderão comprar os ingressos antecipados, a partir do dia 30 de novembro, às 19h.