Enquete A Fazenda: parcial aponta quem deve sair do reality show

Alicia X pode ser a próxima eliminada de A Fazenda 15, segundo aponta o resultado da enquete do Diário do Nordeste. A participante foi o menos votado pelos leitores, que opinaram quem deve permanecer na disputa pelo prêmio do reality show.

A peoa recebeu 1.428 votos, cerca de 9,8% da quantidade total. Ela disputa a roça com Shay, que recebeu 1858 votos, cerca de 12,8%, e André Gonçalves, que recebeu 11.215, que representa 77,3%.

Diferente de outros realities, a Fazenda elimina o participante menos votado pelo público. O resultado deve ser anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu na noite desta quinta-feira (23), a partir das 22h45, na Record TV.

Legenda: Enquete aponta que Alicia X irá deixar o reality show Foto: Reprodução/Instagram

A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado do programa.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Nessa terça-feira (21), a fazendeira Jaquelline indicou Cezar Black. Em seguida, Shay foi o mais votado da casa e puxou André da baia.

No resta um, Radamés sobrou. No entanto, Lily Nobre o usou o poder da chama branca e trocou ele por Alicia X.

Com vitória de Black na dinâmica pela função de fazendeiro, a berlinda ficou definida entre André Gonçalves, Alicia X e Shay.