Erasmo Carlos ganha canção inédita com Gaby Amarantos e disco póstumo

O cantor Erasmo Carlos, que morreu há pouco mais de um ano, em 22 de novembro de 2022, vai ganhar um disco póstumo. A gravadora Som Livre anunciou, nesta quarta-feira (22), o álbum, ainda sem título, e confirmou a estreia, nesta sexta (24), da primeira faixa do trabalho. O lançamento está previsto para abril de 2024.

Intitulada de "A Menina da Felicidade", a canção é do gênero do axé e se trata de uma colaboração do cantor com Gaby Amarantos. De acordo com a Som Livre, o dueto era parte do trabalho que o eterno "Tremendão" havia iniciado após a estreia de seu último disco em vida, "O Futuro Pertence à... Jovem Guarda", de 2022.

No Instagram de Erasmo Carlos, foram dados mais detalhes sobre o trabalho. Primeiro, é mencionada a parceria do artista com a cantora Gaby Amarantos. "Em 2024, o álbum que Erasmo planejou chega ao mundo pela @somlivre e 'A Menina da Felicidade' é a primeira amostra desse trabalho, feito apenas de canções inéditas. A jovem guarda da nossa música é muito bem representada aqui pela estrela @gabyamarantos, uma das mais importantes vozes do Brasil dos novos tempos. Gaby se veste de natureza em um lindo dueto com Erasmo".

Em seguida, o texto explica que o disco pretende chegar aos jovens de hoje em dia, que fazem a "nova história da música". "A ideia era chegar justamente no futuro da Jovem Guarda, ou seja, nas meninas e nos meninos que fazem hoje a nova história da música. Erasmo registrou ideias, rabiscou letras, esboçou melodias, gravou 'demos' e fez canções inteiras", acrescentou.

O disco póstumo conta com Marcus Preto e o filho de Erasmo, Leo Esteves, ambos na produção. Além de "A Menina da Felicidade", o álbum contará com outra faixa com vocais de Erasmo. O resto do álbum terá faixas gravadas por nomes como Tim Bernardes e Russo Passapusso, integrante do BaianaSystem.

Antes do lançamento oficial do álbum, um novo single deve ser lançado após o Carnaval do ano que vem, prometeram os produtores.

Veja também

Repercussão

A primeira a comentar a publicação foi a própria parceira musical de Erasmo, Gaby Amarantos. Em resposta ao post, a cantora paraense escreveu: "Eu só tô ganhando presente incrível da vida e gravar essa música linda, delicada e tão potente com vc meu ídolo amigo é a confirmação disso. Te amo, agradeço por ter me escolhido para ser a 'MENINA DA FELICIDADE'".

Os fãs em geral demonstraram empolgação com o trabalho póstumo. "Eterno Tremendão. Minha filha de 1 ano e 3 meses curte demais o álbum 'Erasmo 50 anos'", disse uma pessoa. "Que lindeza! Um ano sem você Tremendão… e ainda temos muito - sua música", escreveu outro. "Que lindo! Emocionado aqui com isso", comentou mais um seguidor.