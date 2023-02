Viúva de Erasmo Carlos será a única pessoa a administrar herança do cantor

Fernanda Passos, 32 anos, será a única administradora geral da herança do cantor Erasmo Carlos. A decisão partiu dos filhos do artista, após três meses de morte do músico. O casal estava junto há 12 anos.

Erasmo Carlos faleceu em novembro do ano passado, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. O cantor ficou internado durante 16 dias no hospital Barra D’Or, tratando de uma síndrome edemigênica.

Conforme noticiado pelo Notícias da TV, os filhos do cantor, Leonardo e Gil Esteves, entraram em consenso para a viúva ser a única pessoa a cuidar de todo o patrimônio deixado pelo pai deles.

“Erasmo tem bens a serem partilhados, mas não deixou testamento. Na qualidade de cônjuge sobrevivente, Fernanda prestará o compromisso para desempenho da função de inventariante do espólio”, informa um trecho do documento do inventário do artista.

Leonardo e Gil são filhos do cantor com a paisagista Sandra Sayonara, que faleceu em 1995. No período em que estiveram juntos, o casal teve outro filho, Carlos Alexandre, que morreu em 2014 vítima de um acidente de trânsito.

Relação

Fernanda Passos é pedagoga, e tinha 28 anos quando se casou com Erasmo Carlos. Por ser 49 anos mais jovem que o músico, os dois enfrentaram críticas e comentários em relação à diferença de idade do casal.

Em 2019, Fernanda concedeu uma entrevista ao programa do Bial, e falou sobre como ela e o cantor se conheceram: “Fui eu que o conquistei. Tenho na minha cabeça que gosto dele desde que tenho 5 anos de idade. Quando eu o conheci, olhei pra ele e disse que precisava falar algo: ‘Eu te amo’. E ele respondeu: ‘Ah, comecei a te amar agora’”.

Trajetória de renome

Criado no bairro fluminense da Tijuca, o artista despertou para a música quando o rock começou a penetrar no Brasil. Essa história luminosa começou na Rua do Matoso, lugar onde conheceu Roberto Carlos, Jorge Ben e Tim Maia (1942-1998).

A partir daí, o país conheceria o cantor que escreveria importante capítulo em diversas mídias. Além das canções de sucesso, Erasmo levou o próprio nome à TV e ao cinema.

Ícone da MPB e figura histórica no rock brasileiro, o carioca destacou-se como importante compositor, principalmente pelas criações com o parceiro de longa data, Roberto Carlos. Além de estrela da Jovem Guarda, também é dono de uma extensa discografia solo.

Uma das principais referências na pesquisa da música brasileira, o Dicionário Cravo Albim resume os últimos anos de produção artística de Erasmo Carlos: “Em pleno vigor criativo e atraindo um público numeroso e heterogêneo, que cantou emocionado seus clássicos, Erasmo mostrou seu conhecido bom humor e o antigo carisma que lhe valeu o epíteto de Tremendão”.