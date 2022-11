Viúva de Erasmo Carlos fala pela 1ª vez em entrevista após morte: 'ele está cuidando de mim'

A viúva do cantor Erasmo Carlos, Fernanda Esteves, concedeu a primeira entrevista após a morte do marido, que ocorreu no último dia 21 de novembro em meio a um quadro complicado de paniculite. "Não sei o que ele está fazendo, mas tenho certeza que ele está cuidando de mim", disse ela à repórter Renata Capucci, no Fantástico, da TV Globo.

Casados desde 2019, os dois moravam juntos no Rio de Janeiro, em um apartamento para o qual haviam se mudado recentemente. Entretanto, os últimos dias estavam sendo no hospital, onde Erasmo passou 35 dias.

Segundo Fernanda, foi lá onde ele se despediu dos entes queridos enquanto escutava as melodias preferidas. "Ele está em tudo. Eu não vou viver sem o amor, né? Vou viver sem o corpo dele, sem a presença física dele. Eu não sei se ele está aqui, se ele está em algum lugar, se tem algum lugar que ele está me assistindo como uma série. Eu não sei se ele está falando comigo, não sei o que ele está fazendo, mas tenho certeza que ele está cuidando de mim", disse Fernanda.

Duas internações

Inicialmente, contou a viúva, a internação de Erasmo parecia algo mais simples. Logo, os 17 dias pareciam ter sido suficientes para tratar os primeiros sintomas, que começaram com falta de ar, cansaço e inchaço.

"Depois apareceu uma manchinha e ela foi crescendo. Ele começou a sentir frio, então eu liguei para o médico e disse que levaria ele de volta para o hospital", complementou Fernanda na entrevista.

A ex-esposa de Erasmo ainda revelou três planos que os dois tinham juntos: fazer uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos, um livro e uma tatuagem.

Sobre o amor, Fernanda ainda contou sobre o preconceito que os dois sofriam em relação à diferença de idade. Em meio a uma diferença de 49 anos, ela revela a certeza dos dois no relacionamento. "Ele falava que eu tinha nascido para ele", completou ela.