Em novo desabafo, viúva de Erasmo Carlos diz: 'espero a vida toda por você'

A viúva de Erasmo Carlos, a pedagoga Fernanda Passos, publicou, neste sábado (26), uma carta sobre a dor de perder o marido. Desde a morte do músico, no último dia 22, ela compartilha as suas angústias em meio ao processo de luto.

Na publicação de hoje, Fernanda relatou ter buscado uma rede de apoio com o filho do artista e amigos para tentar se acalmar.

“Ontem, a Dani ficou 3 horas comigo ao telefone, e eu acho que você gostaria, já que, quando sofri a minha primeira grande perda, que eu achei que fosse a pior, você me disse para procurar por ela. Hoje, liguei para o Gil, para o Joilson… Revisitei mais fotos e vídeos”, disse

A pedagoga acrescentou ter lembrado sobre um filme que aborda a perda de um amor.

“Quando eu era adolescente, assisti 'P.S. eu te amo', e aquela jovem piegas achava aquela a história de amor mais bonita que não existia. Mas, amor, o que você deixou para preencher a falta que eu sinto e os meus dias… acho que nem se tivesse planejado faria tão bem”, lamentou.

"Vê o que da pra fazer aí, como funcionam as regras e como você pode matar as minhas saudades. Eu não tenho pressa, espero a vida toda por você", finalizou.

Uma das principais vozes do Brasil, Erasmo morreu na terça-feira (22), aos 81 anos, em decorrência de uma paniculite. Fernanda e Erasmo estavam casados desde 2019. O casal oficializou a relação após nove anos de namoro.

Leia a publicação completa: