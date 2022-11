Erasmo Carlos morreu cinco dias depois de vencer o Grammy Latino 2022: "Obrigado a todos"

Talento sempre reverenciado. Erasmo Carlos ganhou o Grammy Latino 2022 cinco dias antes da morte, nesta terça-feira (22), aos 81 anos. Ele venceu na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa com o álbum "O futuro pertence à... Jovem Guarda".

Lançado em fevereiro deste ano, o disco reúne oito músicas lançadas entre 1964 e 1966. Nelas, artistas da Jovem Guarda ou da pré-Jovem Guarda, mas que, até então, eram inéditas na voz do cantor e compositor.

Esse, inclusive, não foi o primeiro Grammy Latino do Tremendão. Em 2014, ele levou o prêmio na categoria Melhor Álbum de Rock Brasileiro com o disco "Gigante Gentil".

Na premiação deste ano, Erasmo concorria na categoria com Baco Exu Do Blues ("Qvvjfa?"), Criolo ("Sobre Viver"), Lagum ("Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)") e Juçara Marçal ("Delta Estácio Blues").

Nas redes sociais, ele agradeceu a vitória do prêmio. "É tão importante entender o conceito quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória, esse Grammy é o reconhecimento do nosso trabalho. O Futuro Pertence à Jovem Guarda!", escreveu.

Planos

O artista se apresentaria nos Estados Unidos nos dias 4 e 10 de novembro, mas adiou o show por questões de saúde. Antes de ser internado novamente, Erasmo publicou uma foto com a mulher, Fernanda Passos.

"Bem simbólico... Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação. Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes", publicou.

Erasmo Carlos estava internado desde o dia 17 de outubro. Ele obteve alta e voltou ao hospital na noite desta segunda-feira (21). A causa da morte ainda não foi divulgada. O falecimento foi informado, nas redes sociais, pelo diretor da TV Globo Boninho, e noticiada pelo gshow.

No início de novembro, o artista chegou a celebrar a alta após duas semanas de internação no Hospital Barra D'Or para realizar exames e tratar uma síndrome edemigênica. Em agosto do ano passado, Erasmo teve Covid-19 e precisou ser internado por oito dias para tratar a doença.