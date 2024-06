Filme cearense 'Greice', com Amandyra e Dipas, ganha três prêmios em festival de Curitiba

"Greice", coprodução Brasil-Portugal dirigida pelo cearense Leonardo Mouramateus, venceu três prêmios na edição deste ano do Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba. O longa tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 18 de julho.

A produção foi escolhida pelo júri oficial como o Melhor Filme da mostra competitiva brasileira, além de ter ganhado nas categorias de Melhor Roteiro, para Mouramateus, e Melhor Atuação, para Amandyra.

A comédia acompanha as desventuras da personagem-título — interpretada por Amandyra —, uma jovem brasileira de 22 anos que estuda em Lisboa e, após um incidente, precisa retornar para Fortaleza para tentar resolver o problema. O elenco é formado ainda por nomes como Dipas, Bruna Pessoa e Mauro Soares.

Em entrevista à coluna no início de junho, Amandyra — filha de pais cearenses, nascida em Guarulhos e radicada no Ceará desde 2019 — ressaltou que a trama do longa reflete o "trânsito" vivido por ela e pelo diretor, radicado em Portugal.

Legenda: Amandyra e Dipas em cena na comédia "Greice", que estreia nos cinemas brasileiros em 18 de julho Foto: Divulgação

“A gente conversava muito sobre o trânsito do próprio Leonardo entre Fortaleza e outras cidades, essa inquietude do espírito, e meu trânsito entre Fortaleza e São Paulo. Muitas conexões foram feitas para a gente conseguir tecer a personagem”, refletiu.

O longa estreou em janeiro no 53º Festival de Roterdã, na Holanda, e no fim de maio foi exibido no IndieLisboa. A participação no Olhar de Cinema marcou a primeira exibição brasileira do longa.

Leonardo Mouramateus é diretor dos longas "António Um Dois Três" (2017) e "A Vida São Dois Dias" (2022), além de curtas como "Charizard" (2012), "Mauro em Caiena" (2012) e "Vando Vulgo Vedita" (2017). Obras do cineasta estão disponíveis de forma gratuita ou para locação no site da Embaúba Play.

Ceará no Olhar de Cinema

Além das premiações para "Greice", o festival de Curitiba teve outras participações do cinema cearense de destaque. O longa "A Mensageira", que recebeu o troféu de Melhor Som, conta com profissionais do Estado na equipe premiada. Já o filme de encerramento, "Salão de Baile", exibido fora de competição, tem direção de Juru, cearense, e Vitã.

Na edição de 2023 do Olhar de Cinema, outro longa cearense havia sido premiado. "Quando eu me encontrar", dirigido e escrito por Amanda Pontes e Michelline Helena, venceu como Melhor Roteiro, pelo júri oficial, e Melhor Longa, pelo prêmio da crítica. A produção tem previsão de estreia nos cinemas em 19 de setembro.

Confira lista de premiados em 2024

Competitiva Brasileira | Longa

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem

Greice, Leonardo Mouramateus

Prêmio de Melhor Direção

Tijolo por tijolo, Victoria Alvares, Quentin Delaroche

Prêmio de Melhor Roteiro

Greice, Leonardo Mouramateus

Prêmio de Melhor Atuação

Greice, Amandyra

Prêmio de Melhor Direção de Arte

Praia Formosa, Ana Paula Cardoso

Prêmio de Melhor Direção de Fotografia

Praia Formosa, Flávio Rebouças

Prêmio de Melhor Som

A mensageira, Lucas Coelho, Ana Penna, Vinicius Barreto, David Terra

Prêmio de Melhor Montagem

Tijolo por tijolo, Quentin Delaroche

Competitiva Brasileira | Curta

Prêmio Olhar de Melhor Curta-metragem

Caravana da Coragem, Pedro B. Garcia

Prêmio Especial do Júri

Povo do coração da terra, Coletivo Guahu’i Guyra

Competitiva Internacional

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem

Pepe, Nelson de los Santos Arias

Prêmio Especial do Júri

As noites ainda cheiram a pólvora, Inadelso Cossa

Prêmio Olhar de Melhor curta-metragem

Minha Pátria, Tabarak Abbas

Novos Olhares

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem

Idade da Pedra, Renan Rovida

Prêmio do Público

Melhor longa-metragem

Caminhos Cruzados, Levan Akin

Melhor curta-metragem

Viventes, Fabrício Basílio

Prêmio da Crítica Abraccine

Melhor longa-metragem

Tijolo por Tijolo, Victoria Alvares, Quentin Delaroche

Melhor curta-metragem

Cavaram uma cova no meu coração, Ulisses Arthur

Prêmio AVEC-PR Ari Candido Fernandes

Melhor filme

Quarto Vazio, Julia Vidal

Menção Honrosa

Baobab, Bea Gerolin