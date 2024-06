Morre Tânia Cabral, professora aposentada da UFC e ex-integrante do Pessoal do Ceará

Morreu neste sábado (22), a professora Tânia Barbosa Cabral de Araújo, aposentada do Departamento de Economia Doméstica da Universidade Federal do Ceará (UFC). Além de docente, ela era cantora e compositora, tendo participado do grupo Pessoal do Ceará e do movimento Massafeira Livre.

A informação da morte da educadora e artista foi confirmada pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC), entidade da qual Tânia era uma das fundadoras.

Veja também Ceará Professores federais dos ensinos básico e técnico aceitam proposta e encerram greve Verso Professora de balé Regina Passos morre aos 101 anos

Ela integrava o quadro da UFC desde o fim dos anos 1960, quando da criação do curso de Economia Doméstica. Uma das áreas em que mais se dedicou foi a extensão universitária, promovendo a troca de experiências entre bordadeiras e rendeiras no litoral cearense, e o intercâmbio entre profissionais e professores de Costa Rica, Panamá e Canadá.

No âmbito político, durante a Ditadura Militar, Tânia participou de movimentos pela anistia e pela libertação de presos políticos cearenses. Já na carreira artística, contribuiu com a cultura popular do Ceará e compôs músicas com Belchior, Rodger, Rogério e Ednardo.

A causa da morte não foi divulgada pela ADUFC. O velório da professora aconteceu durante a tarde deste domingo (23), entre as salas 1 e 4 do cemitério Jardim Metropolitano, onde aconteceu o sepultamento.