Professora de balé Regina Passos morre aos 101 anos

Pioneira no ensino de ballet no Ceará, a cearense Maria Regina Picanço Passos morreu aos 101 nesta quinta-feira (20). Seguidora da disciplina e dos padrões clássicos da dança, formou gerações de artistas e apreciadores das artes no Estado. Ao longo da carreira, realizou mais de 50 festivais de dança, que marcaram o cenário de arte da época.

O velório está marcado para esta quinta-feira (20), às 17h30, e haverá missa de corpo presente às 9h da sexta-feira (21), na Funerária Ternura. O sepultamento deve acontecer no Parque da Paz, às 11h.

Trajetória artística

Em 2010, Regina Passos foi agraciada pelo Troféu Sereia de Ouro, comenda do Sistema Verdes Mares, por sua contribuição artística. A trajetória na dança foi iniciada aos 28 anos, já casada e mãe de seis filhos, em um ato que quebrou padrões de comportamento estipulados para mulheres na época.

“Fui para o Rio de Janeiro estudar balé, com o intuito de voltar e reabrir a academia que uns parentes de lá tinham deixado fechada aqui em Fortaleza. Fomos audaciosos, e meu marido era o grande incentivador de tudo. Sempre esteve ao lado nas tantas apresentações que fizemos no Theatro José de Alencar. Ele gostava de ficar na porta, recepcionando os convidados, recebendo o público”, recordou durante a celebração do Sereia de Ouro.

A despedida dos palcos foi em 2002, aos 79 anos, no papel da Rainha, de 'O Lago dos Cisnes'.