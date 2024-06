Com diagnóstico de alzheimer, atriz Íris Bruzzi passa a morar no Retiro dos Artistas

A atriz Íris Bruzzi, de 89 anos, começou a morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (20). Antes, a ex-vedete passou uma temporada nos Estados Unidos, onde morava com o filho, Marcelo Caruso, na Flórida. Informações são da Folha de S. Paulo.

"Ela está bem fisicamente e com um princípio de Alzheimer, que já estava tratando nos Estados Unidos", disse à Folha Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas. Além disso, segundo ela, a atriz perdeu o green card e, por isso, não poderia mais residir permanentemente nos EUA. "O filho achou melhor trazê-la. Ela sempre falou muito bem do Retiro", continuou.

Cida comentou ainda que o imóvel ocupado, agora, por Íris, deu morada, antes, para o cantor e ator Francisco Roberto Cruz Ramos, o Betinho, que morreu no início de maio. Ela também comentou que a casa passou por uma reforma e recebeu móveis novos, além de fotos da carreira da atriz, que foram espalhadas pelas paredes. "Ela ficou bem emocionada e feliz", compartilhou a administradora.

"Íris está na história da nossa vida cultural e artística. Mulher linda que encantou plateias. É uma honra para o Retiro dos Artistas recebê-la. Sem dizer que é uma mãe muito querida pelos filhos", comentou, também, o presidente do Retiro dos Artistas, Stepan Nercessian.

Veja também Zoeira Atriz de Chiquititas pede ajuda para comprar enxoval do filho Zoeira Paula Fernandes comenta críticas após divulgar fotos de ensaio sensual

Retiro dos Artistas

O lugar serve de morada para artistas idosos com dificuldades financeiras, problemas de saúde e/ou que não têm apoio de familiares e amigos.

Carreira de Íris

Íris Bruzzi participou de novelas como "Belíssima" (2005), "Pecado Capital" (1998), "Vale Tudo" (1988) e "Corpo a Corpo (1984), na TV Globo. O último trabalho dela na televisão foi uma participação em "Treme treme", do Multishow, em 2020.