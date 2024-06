Atriz de Chiquititas pede ajuda para comprar enxoval do filho

A atriz Renata Del Bianco, que viveu a personagem Vivi na primeira versão de Chiquititas, do SBT, criou uma vaquinha virtual para que seus seguidores a ajudem na compra do enxoval do segundo filho, Arthur, previsto para nascer em agosto. A artista já é mãe de Aurora, de 5 anos.

Renata compartilhou o link nos Stories, nesta quinta-feira (20), e o objetivo é arrecadar R$ 6 mil. No entanto, até o momento dessa publicação, ninguém colaborou.

Veja também Zoeira Rapper Travis Scott é preso por invasão de propriedade e embriaguez, em Miami Zoeira Morre Donald Sutherland, ator de 'Jogos Vorazes', aos 88 anos

Renata já contou nas redes sociais que procurou a Justiça após o pai da criança, que não teve seu nome revelado, dizer que não cumpriria com suas responsabilidades de genitor. Na época, ela ainda contou que estava tendo problemas com o pai da filha mais velha.

“Basicamente, o genitor do meu bebê e o pai da minha filha estão fazendo da minha vida um inferno. Quer dizer, estão tentando bravamente fazer minha vida um inferno. E, às vezes, só ser boazinha tomar cacetada na cabeça cansa, né? Então a gente precisa se defender”, disse na ocasião.

Atualmente, Renata participa do humorístico “A Praça é Nossa” e também vende conteúdo em plataformas adultas.