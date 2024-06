Morre Donald Sutherland, ator de 'Jogos Vorazes', aos 88 anos

Morreu nesta quinta-feira (20), em Miami (EUA), o ator Donald Sutherland, aos 88 anos, devido a complicações de uma doença não especificada. As informações são do jornal Deadline.

Entre os seus trabalhos mais recentes está o presidente Snow, o grande vilão da franquia de filmes Jogos Vorazes. Ele também estrelou os filmes Orgulho e Preconceito, Invasores de Corpos, Ad Astra, Cidadão X, e The Undoing.

O artista venceu diversos prêmios ao longo da carreira, incluindo o Emmy como Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme e o Globo de Ouro como Melhor Ator Coadjuvante em Televisão por Cidadão X.

O ganhador do Oscar Honorário de 2017 também é pai do ator vencedor do Emmy, Kiefer Sutherland, de 24 anos, e do veterano executivo da CAA Media Finance, Roeg Sutherland.

Em publicação nas redes sociais, Kiefer Sutherland confirmou a morte do pai, citando-o como um dos atores mais importantes da história do cinema.

"Com o coração pesado, digo-lhes que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Pessoalmente, considero um dos atores mais importantes da história do cinema. Nunca se deixe intimidar por um papel, seja ele bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida", escreveu no X, antigo Twitter.

Mais de 60 anos de carreira

Nascido em 17 de julho de 1935, em Saint John, New Brunswick, no Canadá, Donald Sutherland acumulou cerca de 200 créditos em filmes e TV ao longo de mais de 60 anos.

Sutherland deixa a esposa, Francine Racette, além de cinco filhos e quatro netos. Uma celebração privada da vida será realizada pela família. A família planeja uma celebração privada para honrar a vida do ator.